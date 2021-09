Nazionale, Immobile insegue Toni e Vialli

- Advertisement -

NAZIONALE ITALIA – La Nazionale italiana di calcio è pronta a tornare in campo per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. È il primo impegno degli Azzurri dopo la vittoria di Euro2020 di questa estate e la voglia di confermarsi è molta. Il CT Roberto Mancini, contro la Bulgaria, proporrà in campo la migliore formazione possibile con Ciro Immobile a guidare l’attacco.

Immobile insegue Toni e Vialli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile insegue un traguardo importante. Al centravanti della Lazio gli basta un gol per raggiungere Luca Toni e Gianluca Vialli nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Attualmente è a quota 15 reti in 52 presenze e nessuno ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzativo negli ultimi 3 anni con la maglia azzurra. Stasera ci proverà in tutti i modi ad incrementare il suo bottino di record.