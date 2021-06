Nazionale, Sensi salterà gli Europei: ecco il sostituto

- Advertisement -

NAZIONALE EURO 2020 – Prima tegola per Roberto Mancini. Nella seduta pomeridiana in vista del match contro la Repubblica Ceca, Stefano Sensi è stato costretto allo stop. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un risentimento muscolare a livello degli adduttori. Continuano i guai fisici, dunque, per uno dei talenti più cristallini del calcio italiano che salterà gli Europei. Al suo posto Mancini chiamerà Pessina.