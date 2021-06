Nazionale, Verratti: “Contro l’Austria sarà dura. Possiamo fare una grande gara”

- Advertisement -

VERRATTI ITALIA INTERVISTA – La griglia degli ottavi di finale di Euro 2020 è ormai completa. Sabato sera l’Italia di Mancini scenderà sul prato di Wembley per la sfida contro l’Austria. Il CT schiererà l’undici titolare che ha domato sia la Turchia che la Svizzera. Ai microfoni di Uefa.com, Marco Verratti ha presentato il match.

Ritorno in campo

“Sono felice di esser tornato a fare quello che amo di più, giocare a calcio. Questo torneo è molto importante per noi. Rappresentare l’Italia in tornei come questo è davvero speciale. Giocare a Roma è stato molto bello, sia per me che per tutta la squadra, per il percorso che abbiamo fatto. Con Mancini ci siamo sempre sentiti per telefono e mi ha sempre dato fiducia dicendomi di lavorare il più possibile per cercare di rientrare il prima possibile. Per questo devo ringraziarlo, mi ha aspettato e mi ha permesso di essere qua”.

La sfida contro l’Austria

“Siamo una bella squadra con una rosa competitiva e lo stiamo dimostrando sul campo: possiamo dire la nostra. Avere tutte queste possibilità di scelta sicuramente è un vantaggio per tutti, per il mister, per la squadra e per i compagni. Sono molto felice, siamo una squadra che si diverte a giocare con un mix fra giovani e giocatori un po’ più esperti. Contro l’Austria? Sarà una partita difficilissima, perché comunque giochiamo un ottavo di finale e, come ho sempre detto, le partite facili non ci sono. Lo abbiamo visto in Germania-Ungheria. Dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia e lo stesso coraggio. Possiamo fare una grande gara”.