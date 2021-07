Spagna, Luis Enrique: “Italia squadra forte. Noi giocheremo per vincere”

- Advertisement -

SPAGNA ENRIQUE CONFERENZA – Meno di 24 ore al fischio d’inizio di Italia-Spagna. Gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno le Furie Rosse per strappare il pass che conduce dritti alla finale di Euro2020. Dal canto loro, gli spagnoli, proveranno a fare fronte alle sfuriate di Chiesa e compagni. A un giorno dal match, Luis Enrique ha presentato la gara in conferenza stampa.

Le dichiarazioni del CT spagnolo

“Penso che l’Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. E’ una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione. Io amo l’Italia, mi piace l’Italia e mi piace Roma. Per me è sempre un piacere giocare contro l’Italia, lo faremo anche a Novembre in Nations League. Amo tutto dell’Italia e di Roma. L’errore che la Spagna non dovrà fare? L’unico errore che non faremo è non essere la Spagna, giocheremo la partita dal 1′ al 90′. Poi potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito”.