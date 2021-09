“Zona Muriqi”: una risorsa per il Kosovo

- Advertisement -

KOSOVO VEDAT MURIQI – Per il Kosovo, segna sempre lui: Vedat Muriqi. Sceso in campo contro la Grecia, il “Pirata” ha messo a segno il 32esimo goal con la propria nazionale. Ancora una volta Vedat ha dimostrato di essere una risorsa in più per il Kosovo e mai nessuno nella storia piuttosto recente del paese è riuscito a fare meglio di lui. La speranza è che anche nella Capitale possano accorgersi delle sue capacità.

Kosovo, Muriqi come Caicedo

Il compito di Vedat Muriqi durante la stagione sarà quello di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Felipe Caicedo. La cosa che mancherà più dell’ecuadoriano saranno sicuramente i suoi goal all’ultimo respiro. Ma, proprio nella partita giocata dal Kosovo contro la Grecia, Muriqi ha dimostrato di essere in grado di svoltare le partite anche nei minuti finali. Infatti, la rete che ha portato un punto in più nelle tasche del Kosovo è stato segnato da Vedat proprio in “zona Caicedo”.

