NEWS DELLA GIORNATA – 12 aprile: La Lazio ricorda Mirko Fersini, omaggiato dalla vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona. I biancocelesti hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo insieme le new di oggi.

Il mondo Lazio

Nei momenti che contano, Sergej Milinkovic-Savic ci mette sempre la firma. Anche nella giornata di ieri, il numero 21 ha siglato il gol vittoria contro il Verona, regalando tre punti fondamentali a Simone Inzaghi. L’allenatore, seppur a distanza ha voluto festeggiare con i suoi al termini della gara con una videochiamata. Ancora niente da fare, invece, per Ciro Immobile che è a secco da otto gare consecutive in Serie A: ieri il numero 17 ha colpito anche un palo. Intanto, giornata di scarico e lavoro in palestra a Formello dopo la gara di ieri, ma la testa è già al Benevento. Trionfo, infine, per la Lazio Women che dopo aver vinto per 5-0 ha ricevuto i complimenti di Carolina Morace.

Le altre news di oggi

Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Verona, ha fatto discutere il gol di Caicedo annullato dal VAR su cui ha detto la sua Bergonzi. I biancocelesti, però, hanno vinto lo stesso e restano in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ancora apertissima, a detta di Gasperini, il quale è certo che tutto si giocherà negli scontri diretti. Di questo è convinto anche l’ex difensore capitolino, Guglielmo Stendardo. Brutto scivolone per DAZN che dopo aver acquisito i diritti per la prossima Serie A, si vede costretta a rimborsare gli utenti a causa del disservizio della giornata di ieri. Intanto, in vista degli Europei, si lavora ancora per la presenza del pubblico negli impianti sportivi. Il mondo del rugby, invece, piange la scomparsa di due campioni, una causata dal Covid-19.

