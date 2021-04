Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio si prepara alla sfida contro il Genoa, decisiva per la corsa Champions.

Il mondo Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi è tornata a lavorare al completo sul campo in vista della gara contro il Genoa di domenica. Nel frattempo, la Primavera di Menichini è uscita sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina di Aquilani, nel match valido per la finale di Coppa Italia. Joaquìn Correa è stato nominato MVP della gara contro il Milan, grazie ad una splendida doppietta.

Le altre news di oggi

Nuovi dati in Italia per quanto riguarda il Covid, che giorno dopo giorno sembra allentare la presa in vista dell’estate. Questa sera seconda semifinale di Champions League: in campo Manchester City e Paris Saint-Germain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.