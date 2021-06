NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 18 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Venerdì 18 giugno. Mentre il coronavirus sembra mollar la presa sul nostro paese, in casa Lazio tiene banco il tema calciomercato. Dalle parole di Camilla Labate a quelle di Marchegiani, Tommaso Paradiso e Canigiani, senza dimenticare le date dei play-out Primavera, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno interessato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Possibili new entry e conferme. Nel grande mare del calciomercato, la Lazio, dopo aver trovato l’accordo con Stefan Radu, pensa a un terzino: al momento la corsa sembra a due, tra Hysaj e Tavares. Gli occhi della società capitolina, poi, sono arrivati in Germania, dove militano due giocatori interessanti come Kostic e Brandt. Infine, sembrerebbe esser tornato di moda anche il nome di Porozo. Oltre a trattative, possibili e future, la curiosità di tutti è quindi posata sul ritiro di Auronzo di Cadore, il primo diretto da Maurizio Sarri.

I fatti di oggi

Prosegue Euro2020, con la Svezia che nel primo pomeriggio ha battuto la Slovacchia per 1-0. In questi minuti, invece, in campo Croazia e Repubblica Ceca; mentre l’intrigantissimo derby tra Inghilterra e Scozia chiuderà la giornata. Grande attesa per la terza, e ultima, partita del girone eliminatorio dell’Italia, domenica contro il Galles. Dal ritiro azzurro hanno parlato Chiesa, che ha ribadito la volontà di portare l’azzurro fino a Wembley, e Chiellini. Infine, un grave lutto ha raggiunto questa mattina tutti i tifosi italiani: all’età di 92 anni si è infatti spento l’ex giocatore di Juventus e Nazionale Giampiero Boniperti.