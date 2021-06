NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 2 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica. Giornata di attesa in casa Lazio. Mentre il coronavirus sembra mollar sempre più la presa sul nostro paese, da Pirlo a Sarri, la società biancoceleste ragiona ancora sul nome più adatto alla sostituzione di Simone Inzaghi. Dall’approfondimento sulle migliori mediane dell’Europeo ai numeri di maglia di Acerbi e Immobile in azzurro, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, salutato con un post social da Marusic, continua il casting per il prossimo allenatore biancoceleste. Domani sembra esser previsto un incontro tra Lotito e Sarri. Nel frattempo si valuta l’ipotesi Andrea Pirlo, mentre la pista che portava a Vincenzo Italiano è definitivamente sfumata. Sulla questione allenatore sono intervenuti, poi, Massimo Maccarone e Giampiero Galeazzi; con Giuseppe Signori che invece ha rilasciato la sua prima intervista dopo la grazia ottenuta ieri. Infine, attesa per Kamenovic: il nuovo acquisto della Lazio dovrebbe sbarcare a Roma settimana prossima.

I fatti di oggi

Non solo toto-allenatore però in questa giornata di festa. Il Ct Roberto Mancini ha infatti diramato le convocazioni per Euro2020 che inizierà l’11 giugno. Il tutto mentre il presidente federale, Gabriele Gravina, sottolineava ancora una volta che le regole, nella cessione della Salernitana, andranno rispettate. Luis Alberto e Jony, infine, hanno mostrato su Instagram uno scatto delle loro vacanze.