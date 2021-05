NEWS DELLA GIORNATA| Tutte le notizie del 29 maggio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Sabato 29 maggio. Altra giornata di parole e voci che si sono rincorse in orbita Lazio, mentre il coronavirus rallenta ancora. Da Strakosha, che potrebbe rimanere all’ombra del Colosseo, alle parole di Martin e Palombi in casa Lazio Women, senza dimenticare ovviamente tutta la situazione legata alla panchina laziale, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Dopo l’improvviso e inaspettato addio di Simone Inzaghi, la macchina volta alla ricerca di un nuovo allenatore si è messa in moto in casa Lazio. Diversi i nomi accostati alla panchina capitolina nelle ultime ore: da Italiano a Maurizio Sarri, con il quale domani sarebbe previsto un incontro. Sullo sfondo, poi, rimangono le piste estere che portano ai nomi – tra gli altri – di Villas Boas e Rafa Benitez. Il casting biancoceleste, unitamente ai primi pensieri nerazzurri di Inzaghi, hanno scatenato una molteplicità di voci. Nel mondo dello sport, infatti, sono diverse le persone che hanno preso parola sulla situazione legata all’allenatore piacentino: Cassano, Materazzi, Protti, Adani, Bergomi e Biscardi. Mentre Amauri, infine, ha commentato il futuro di Ciro Immobile.

I fatti di oggi

Mentre il coronavirus sembra rallentare, anche grazie alla campagna vaccinale che dal 3 giugno sarà aperta a tutta la popolazione, il grande calcio continua ad andare in scena. Prima dell’Europeo ormai alle porte, infatti, c’è ancora da decidere chi tra Manchester City e Chelsea alzerà al cielo la Champions League 20/21. Poi, mentre l’Italia di Mancini, che ha eguagliato i record di Pozzo e Sacchi, continua a vincere, la Serie A affina gli ingranaggi in vista della prossima stagione: il Napoli ha annunciato il nuovo allenatore, che sarà Luciano Spalletti; Hakimi, esterno dell’Inter, è in procinto di volare al PSG; e la Roma, che ha comunicato l’indebitamento finanziario, si è vista metter la parola fine al progetto Tor di Valle.