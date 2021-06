NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 4 giugno in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Mercoledì 4 giugno. Giornata di attesa in casa Lazio. Mentre il coronavirus sembra mollar sempre più la presa sul nostro paese, prosegue la trattativa tra la società biancoceleste e Maurizio Sarri. Dall’approfondimento sui migliori attacchi dell’Europeo alle parole del rientrante Vavro, senza dimenticare il sondaggio per decretare il gol più bello della stagione, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, continuano gli incontri tra Sarri, il suo entourage e la Lazio. Oggi, infatti, l’agente dell’allenatore, Ramadani, ha avuto un ncontro con il Tare, dopo che nella serata di ieri è stato proprio l’ex Napoli e Juventus a incontrare il Ds e Claudio Lotito. Sulla questione hanno speso qualche parola Gianni Di Marzio e Angelo Gregucci, mentre Luigi Apolloni ha sottolineato l’importanza di Francesco Acerbi per la Nazionale. Il possibile arrivo del tecnico di Figline potrebbe incidere, poi, anche sul mercato dei biancocelesti: da Cataldi a Nandez, passando per la candidatura del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini che prende sempre più corpo. Jerome Boateng, invece, accostato nei giorni scorsi al club capitolino, ha dichiarato di non sapere ancora dove giocherà l’anno prossimo.

I fatti di oggi

Sebbene la trattativa per Maurizio Sarri monopolizzi le attenzioni in casa biancoceleste, altro è accaduto nella giornata di oggi. In primis l’Italia di Roberto Mancini, che scenderà in campo tra pochi minuti contro la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’Europeo. Poi, il rinnovo di Tuchel con il Chelsea, la proposta di una Serie A versione spezzatino, l’addio di Mauro Zarate al Boca Juniors e ancora il tema Superlega, commentato dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Infine, una brutta notizia: a soli vent’anni è morto Seid Visin, ex giocatore delle giovanili del Milan.