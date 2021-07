NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 10 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Sabato 10 luglio. Giornata importante sia in casa Lazio, vista la partenza per Auronzo di Cadore, che in ottica Nazionale italiana, con la vigilia della finale di Euro 2020. Dal faccia a faccia tra Sterling e Chiesa alle rinviate sentenze del caso tamponi, senza dimenticare le dichiarazioni di Matoni sugli stadi delle romane, andiamo a metter ordine tra le notizie giornaliere nel mondo biancoceleste.

Mondo Lazio

La stagione 2021/22 è ufficialmente partita. La Lazio, infatti, dopo i test fisici dei giorni scorsi è volata in direzione Auronzo di Cadore, dove Maurizio Sarri in questi minuti sta tenendo il primo allenamento. Così mentre i biancocelesti faticano all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo, la società continua a pensare al mercato. Appare prossimo ormai l’arrivo di Felipe Anderson: il primo step della rivoluzione sarrista. Infine, da sottolineare le parole di Brocchi sul ‘Comandante’.

Notizie dal mondo

L’Europeo è giunto all’atto finale. Domani sera Italia e Inghilterra si affronteranno per decretare la nazionale vincente di Euro 2020. Come da consuetudini il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa per presentare l’importantissima sfida. Mentre Spinazzola, Foden, Zoff e Tardelli hanno dato la loro opinione in alcune interviste.