NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 13 luglio in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Martedì 13 luglio. Giornata all’insegna di volti nuovi in casa Lazio. Dopo l’arrivo di Kamenovic ad Auronzo di Cadore, anche il gradito ritorno di Felipe Anderson è ormai cosa fatta. Dall’incontro tra Lotito e l’asso brasiliano alla possibile cessione di Correa, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

Il ritiro è iniziato. Auronzo di Cadore ha già accolto Hysaj e Kamenovic, i nuovi volti biancocelesti, e a breve darà il bentornato anche a Felipe Anderson. Questi i primi tre colpi di una Lazio più che mai attiva sul mercato che continua a guardare con interesse alle situazioni di Julian Brandt e Daniele Rugani. Tuttavia, se da una parte c’è grande esaltazione per la nuova squadra di Sarri e per un mercato incanalato nei giusti binari, dall’altra ad abbassare il morale del mondo biancoceleste c’è la grana Luis Alberto. Lo spagnolo è atteso nelle prossime 48h in Italia per svolgere le visite mediche e riaggregarsi ai compagni, ma la situazione continua a essere parecchio nebulosa. Infine, dal ritiro in Veneto hanno preso la parola Vedat Muriqi e Mohamed Fares.