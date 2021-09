NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 SETTEMBRE IN UN CLICK

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 14 settembre. È tutto pronto per l’inizio delle competizioni internazionali a cui parteciperanno le migliori squadre italiane. Le prime a scendere in campo saranno l’Atalanta di Gasperini contro il Villareal e la Juventus di Allegri, impegnata a Malmoe nella prima giornata del girone. Domani toccherà alle milanesi difendere il nome del nostro calcio. Per quanto riguarda l’Inter Simone Inzaghi si sente fiducioso per il super debutto contro il Real Madrid. In casa biancoceleste c’è grande delusione per la sconfitta di domenica contro il Milan ma c’è anche grande voglia di riscatto. La prima occasione per rifarsi gli uomini di Sarri l’avranno già giovedì nel debutto di Europa League ad Instambul contro il Galatasaray.

Mondo Lazio

La Lazio è ferita ma non intende mollare. Nonostante la sconfitta di Milano e la squalifica di due giornate inflitta a Maurizio Sarri per un battibecco con Saelemakers, la formazione biancoceleste ci tiene a partire bene in Europa League. Il direttore di gara sarà il fischietto sloveno Matej Jug e i biancocelesti, su conferma di Canigiani, non potranno contare neanche sui loro tifosi per problemi legati all’organizzazione della trasferta. Sul fronte interno tengono banco le dichiarazioni di Paolo Di Canio e Pino Wilson sul momento che sta attraversando la Lazio. Secondo entrambe le bandiere biancoclesti la rosa è certamente competitiva ma dovrà essere valorizzata nel migliore dei modi dall’allenatore. Allo stesso tempo tranquillizzano le parole di Miro Klose sulle sue condizioni fisiche, l’ex bomber biancoceleste potrà tornare ad allenare. Nello spogliatoio biancoceleste Francesco Acerbi, pochi giorni prima della trasferta di Instambul può festeggiare la nascita della figlia Vittoria.

I fatti del giorno

Mentre in Italia continuano ad aumentare i casi di Coronavirus, in Serie A saltano le prime panchine. Dopo solo tre giornate di campionato Verona e Cagliari hanno deciso di esonerare Di Francesco e Semplici. Nelle istituzioni si lavora per riaprire completamente gli stadi, a confermarlo sono le parole del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.