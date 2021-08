News della giornata | Tutte le notizie del 18 agosto in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Mercoledì 18 agosto. La Serie A è ormai pronta a ripartire, e con essa la Lazio, che sabato sera farà il suo esordio a Empoli. Dall’indice di liquidità ai controlli in Paideia per Felipe Anderson, andiamo a metter ordine tra le notizie che oggi hanno visto protagonista il mondo biancoceleste, e non solo.

Il Mondo Lazio

Tra campo e mercato, la Lazio si avvicina a grandi passi all’esordio di sabato sera sul campo dell’Empoli. Mentre a Formello Sarri ha iniziato a provare la squadra che darà il battesimo alla stagione 2021/22, a tener banco è ancora la questione indice di liquidità, con i nuovi acquisti che attendono ancora il tesseramento. Chi non è ancora un nuovo rinforzo, ma potrebbe diventarlo è invece Pedro. Lo spagnolo andrebbe ad aumentare, qualitativamente e numericamente, la batteria degli esterni d’attacco, che vede ancora, nonostante le voci di mercato, la presenza di Correa. Sul fronte uscite, infine, due indiscrezioni e due ufficialità: Fares è entrato nel mirino del Napoli, Kamenovic in quello della Stella Rossa, mentre Palombi si è accasato all’Alessandria e Alia al Monterosi Calcio.

I fatti di oggi

La grande notizia di giornata, per quanto concerne le news extra Lazio, è sicuramente il botta e risposta tra Papu Gomez e Gasperini. L’ex fantasista e l’allenatore orobico tuttavia non sono le sole voci di cui vi abbiamo raccontato oggi. Berrettini ha, infatti, ricordato i momenti della festa con gli azzurri dopo Euro 2020. Poi Zeman, che ha parlato del rapporto calcistico Immobile-Sarri, e Corsi che raccontato il ‘Comandante’ e Martuscello. Infine, una nota di calciomercato: la Salernitana si starebbe interessando all’ex Lazio Musacchio.