NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 19 LUGLIO IN UN CLICK

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 19 luglio. Decimo giorno di ritiro per la Lazio di Maurizio Sarri, a tenere banco è sempre il calciomercato, che sia in entrata che in uscita fa sognare i tifosi biancocelesti. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti il 22 agosto per l’inizio del campionato.

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima stagione con un occhio al mercato. Lotito festeggia i 17 anni di presidenza regalando ai tifosi il baby Luka Romero e pensando alla modernizzazione dello stadio Flaminio. Allo stesso tempo, Tare continua a monitorare le piste Brandt e Basic per rinforzare la qualità di un organico già competitivo. A ribadire le ambizioni del club sono le parole di Felipe Caicedo che si sente sempre più coinvolto nei piani di Sarri. Resta, invece, da valutare il futuro di Adamonis. L’unica nota stonata riguarda il caso Hysaj, proprio nella giornata di oggi la società ha voluto prendere le difese del giocatore attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino albanese è stato preso di mira da alcuni tifosi per un’esibizione canora poco gradita, ma grazie all’intervento del club tutto è stato chiarito.

A una settimana dalla vittoria dell’europeo, Roberto Mancini continua ad esaltare sui social l’impresa ottenuta dai suoi ragazzi, mentre Rino Gattuso, dopo aver parlato del suo passato recente non risparmia elogi al nuovo progetto tecnico della Lazio.