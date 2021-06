NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 21 giugno in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Lunedì 21 giugno. 34 anni fa, Giuliano Fiorini segnava un gol storico e fondamentale per tutta la storia della Lazio. Un momento ricordato oggi da Angelo Gregucci. Mentre il coronavirus sembra mollar sempre più la presa sul nostro paese, è il calciomercato a focalizzare le attenzioni in casa laziale. Dalle normative per le Olimpiadi di Tokyo al caso Salernitana, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Il mondo Lazio

L’estate è arrivata, e con essa l’immancabile calciomercato. Tanti i nomi che stanno circolando in orbita Lazio nelle ultime ore. Da Hysaj, che sembra a un passo, a Callejon, il cui agente ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza dimenticare Pezzella, Kostic, Brandt e Torreira, c’è tanta curiosità per conoscer che forma prenderà la nuova compagine di Maurizio Sarri. ‘Comandante’ che è stato esaltato anche dalle parole dell’allenatrice della Lazio Women, Carolina Morace. Chi, invece, appare come uno dei giocatori che saranno sacrificati è Joaquin Correa.

I fatti di oggi

Dopo che ieri l’Italia ha conquistato contro il Galles vittoria e primo posto nel girone, oggi gli azzurri scopriranno chi tra Ucraina e Austria affronteranno agli ottavi di finale. Rimanendo in tema Europeo, poi, il coronavirus è tornato a colpire: positivo, infatti, il centrocampista scozzese Gilmour. Hanno rilasciato un’intervista, infine, Gabriele Gravina, che ha definito la squadra di Roberto Mancini unica, e Simon Kjaer, che ha raccontato come non scorderà mai l’episodio che ha coinvolto il compagno Eriksen.