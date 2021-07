NEWS DELLA GIORNATA | TUTTE LE NOTIZIE DEL 22 LUGLIO IN UN CLICK

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 22 luglio. Manca esattamente un mese all’inizio del campionato e la Lazio di Maurizio Sarri continua ad allenarsi in ritiro ad Auronzo di Cadore. L’obiettivo è quello di migliorare e far divertire i tifosi attraverso il gioco, intanto la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Soprattutto in uscita bisognerà decidere sul futuro di diversi giocatori, per il momento tutto rimane in stand-by ma dovrebbe risolversi entro il 31 agosto.

Il mondo Lazio

Sul mercato in uscita la Lazio detta le condizioni per la possibile cessione di Luis Alberto, il fantasista spagnolo verrà ceduto solo davanti a un’offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni. In entrata invece, i profili che piacciono di più sono Brandt e Basic, entrambi molto apprezzati da Maurizio Sarri, con i loro arrivi la Lazio andrebbe a rinforzare il centrocampo e l’attacco. Il desiderio del club è acquistare entrambi ma ci sono delle difficoltà da superare nelle trattative. In ritiro la squadra continua a lavorare con entusiasmo, a dimostrarlo sono le dichiarazioni di Jony e di Bertini sul gioco di Sarri. Sul campo Sarri continua a insistere su Andrè Anderson, il giocatore verrà valutato con attenzione in ritiro.

I fatti del giorno

Il nuovo tecnico della Lazio ha portato grandi aspettative nell’ambiente per la prossima stagione. A parlare dell’ex tecnico di Juve e Napoli troviamo l’ex direttore sportivo del Palermo Rino Foschi e l’ex centrocampista del Bari Pietro Maiellaro, entrambi incuriositi dal nuovo progetto della Lazio. Nella giornata di oggi il patron della Lazio Claudio Lotito festeggia i 17 anni di presidenza, sotto la sua gestione la Lazio ha conquistato tre Coppe Italia (2009, 2013, 2019) e tre Supercoppe Italiane (2009, 2017,2019).