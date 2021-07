NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie dell’8 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Altra giornata di visite mediche in casa Lazio. Con la squadra biancoceleste pronte a partire per il ritiro di Auronzo di Cadore, è però la Nazionale di Roberto Mancini a tener banco. Dalla data della presentazione di Maurizio Sarri, alle ufficialità che provengono da Tokyo in tema Olimpiadi, andiamo a metter ordine tra le notizie circolata in giornata in orbita biancoceleste.

Mondo Lazio

Giornata importante per diversi aspetti quella di oggi in casa Lazio. L’era Sarri è di fatto iniziata e tra i calciatori ritrovatisi in Paideia per le visite mediche c’era anche Hysaj, pupillo del ‘Comandante’. Chi invece non si è ancora ivi presentato, destando qualche preoccupazione nell’ambiente biancoceleste nonostante le dichiarazioni della società, è Luis Alberto. Infine, oltre alle parole di Nargiso su Felipe Anderson, altri due temi hanno occupato il quotidiano: Angelo Peruzzi e le dichiarazioni di Calenda sul Flaminio.

News di oggi

Domenica sera Italia e Inghilterra si affronteranno nella finale di Euro 2020. Tante le parole levatesi dall’una e dall’altra parte: da Kane a Verratti, passando per Vieri e Toni. Tornando invece al nostro calcio sono stati ratificati protocollo sanitario e date della prossima stagione.