Kovacevic: “Milinkovic top player, ma deve andare via”

KOVACEVIC LAZIO – Darko Kovacevic, ex attaccante ed oggi direttore sportivo della Nazionale serba, è tornato a parlare della sua ex squadra, soffermandosi sul talento connazionale di casa Lazio. Ai microfoni di As.com, ha commentato: “Dopo otto anni da dirigente dell’Olympiacos e una carriera dedicata al pallone, è arrivata la chiamata. Non potevo dire di no alla Serbia. Abbiamo tanti giocatori di talento, ci manca forse un po’ di fortuna. Kolarov, Milinkovic-Savic, Dmitrovic sono tutti grandi calciatori”.

MILINKOVIC – “Ha 21 anni, gioca in biancoceleste. Se lo vogliono club come Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco e PSG significa che stiamo parlando di un calciatore di livello mondiale. Ora però deve rimanere concentrato, non pensare ad altro, ma solo al campo. È comunque un ragazzo con la testa sulle spalle, non si farà influenzare. Quest’anno sarà ancora alla Lazio, poi dovrà andarsene. Per il bene anche della Nazionale, spero possa fare il grande salto. Con lui non abbiamo mai parlato di futuro. È concentrato sulla Lazio e basta”.