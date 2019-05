A Formello pranzo in famiglia e allenamento con la finale nel mirino: aperto il ballottaggio Caicedo-Correa-Immobile. Milinkovic ci prova

NEWS DELLA GIORNATA – Nel giorno della festa della mamma la Lazio si ritrova a Formello per l’allenamento in vista dell’Atalanta, seguito dal pranzo con le famiglie per stemperare la tensione.

CAGLIARI LAZIO – Dopo la trasferta vincente di Cagliari, Inzaghi ritrova la squadra a Formello. Il match della Sardegna Arena ha consegnato al mister un ritrovato Luis Alberto, e soprattutto un dubbio per la finale: il tecnico dovrà infatti scegliere tra Caicedo, Correa e Immobile la coppia d’attacco che scenderà in campo il 15 maggio.

LAZIO ATALANTA – Mancano appena 3 giorni all’inedita finale di Coppa Italia dove Inzaghi affronterà Gasperini e il miglior attacco della Serie A: l’Atalanta. Per i biancocelesti sarà la decima finale mentre per i bergamaschi è vivo il sogno dell’accoppiata Coppa Italia-Champions. Intanto il giornalista Cucchi e l’ex Lopez hanno espresso il loro parere sulla finale.

NEWS LAZIO – Il 12 maggio 1974, 45 anni fa, la Lazio vinceva il suo primo scudetto. Tra i biancocelesti Caicedo fa 50 in Serie A, Luis Alberto è terzo per numero di passaggi filtranti mentre Correa si carica in vista dell’Atalanta. La Primavera, come affermato da Cerbara e Baxevonas, tenterà in ogni modo di vincere la finale dei play-off per ottenere la promozione in Primavera 1. Sul fronte mercato infine il ds della Juve Paratici continua ad avere più di un pensiero per Simone Inzaghi.

