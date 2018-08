Accordo tra Lazio e Virtus Bracciano: sarà il nuovo polo tecnico (FOTO)

VIRTUS BRACCIANO LAZIO – Novità in casa Lazio. Dalla prossima stagione la Virtus Bracciano, squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria, diventerà il nuovo polo tecnico biancoceleste. L’accordo è stato chiuso tra il presidente del club di Formello e quello lacustre: quest’ultimo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni circa l’operazione compiuta e facendo, quindi, sì che Bracciano rappresenti un sito esclusivo della Lazio nella parte settentrionale della capitale.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA VIRTUS BRACCIANO – “Siamo orgogliosi di aver concluso quest’accordo di stretta collaborazione tecnica con una delle più importanti realtà professionistiche d’Italia. Non si tratta di una semplice affiliazione, ma di un progetto ambizioso e impegnativo che le due società hanno condiviso insieme al termine di un percorso di graduale avvicinamento. Bracciano sarà un polo esclusivo della S.S. Lazio nell’area nord della Città Metropolitana di Roma (ex Provincia). Questa sinergia tra USD Virtus Bracciano e S.S. Lazio ha l’obiettivo di elevare la qualità degli standard tecnici e didattici offerti ai nostri tesserati e di valorizzare i nostri istruttori attraverso un percorso di formazione che verrà organizzato presso il centro tecnico di Formello. Vogliamo essere, ogni giorno di più, una Scuola Calcio di riferimento per il territorio”. Di seguito il post apparso sulla pagina Facebook della società che ricalca le parole del Presidente.