Acerbi l’indispensabile: l’uomo in più di questa Lazio

LAZIO CAMPIONATO ACERBI – Francesco Acerbi ha qualità da vendere. E’ diventato indispensabile per mister Inzaghi. Il biancoceleste è cresciuto e in campo dimostra le sue prodezze: imposta, riparte, segue l’azione, insomma è diventato un tuttofare. Quello con il Cagliari è stato il terzo gol stagionale e sembra che “Ace” ci abbia preso gusto. Vuole diventare ancora più trascinatore. Come riporta il Corriere dello Sport, attualmente il difensore è uno dei giocatori più prolifici della Serie A. Dalla stagione 2014-15 è il difensore che è andato di più a rete. Acerbi è inarrestabile e vuole raggiungere il record di Scirea, che arrivò con la maglia bianconera a 148 gare consecutive. Gli mancano due presenze. Mercoledì c’è il Bologna e sicuramente ci regalerà altre soddisfazioni.