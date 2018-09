Acerbi senza sosta: tre anni che non si ferma. E punta Zanetti…

ACERBI LAZIO PARTITE – Acerbi ironman. Inzaghi non ha alcuna intenzione di lasciarlo riposare: il difensore è ormai il perno della difesa biancoceleste ed anche stasera contro l’Udinese scenderà in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, domenica con il Genoa è arrivato a 128 presenze consecutive tra coppa e campionato. Esattamente 11520 minuti, mai una squalifica, mai un infortunio, mai una sostituzione. E proprio contro la Lazio il 18 ottobre del 2015 è iniziata questa striscia positiva.

NUMERI INCREDIBILI – Con stasera ed il derby di sabato, Acerbi raggiungerebbe quota 130 gare di fila e si avvicinerebbe ancora di più a Javier Zanetti, unico calciatore che è riuscito a fare meglio con 162 presenze consecutive, di cui 137 se si considera solo la Serie A.