ADDIO AL CALCIO PIRLO. Da Nesta a Lampard, da Ronaldinho a Sheva: sarà una parata di stelle a ‘San Siro’

ADDIO CALCIO PIRLO – Il prossimo 21 maggio allo stadio ‘San Siro’ di Milano si disputerà una partita di beneficenza per celebrare l’addio al calcio di uno dei centrocampisti più forti degli ultimi decenni: Andrea Pirlo. L’ex milanista aveva già preannunciato che per l’occasione sarebbero stati presenti in campo tutti gli ‘Azzurri’ Campioni del Mondo nel 2006: nelle settimane scorse l’ex regista aveva reso noti i nomi dei portieri, dei difensori e dei centrocampisti che sicuramente faranno parte dell’iniziativa, oggi ha completato la lista comunicando anche gli attaccanti e gli allenatori.

I NOMI – Anche tra i centravanti (così come per gli altri ruoli) si possono leggere nomi di diversi giocatori che hanno vestito la maglia della Lazio: Hernan Crespo, Alessandro Matri e Christian Vieri. Oltre a loro ci saranno Marco Borriello, Antonio Cassano, , Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola. Una lista interminabile di campioni: chi mandereste in campo? A questi top allenatori sarà assegnato l’arduo compito di scegliere chi dovrà accomodarsi in panchina: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti.

L’INIZIATIVA – Il ricavato dell’evento in parte sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro e a Il Volo di Pietro Onlus. La prima destinerà la propria somma alla costruzione del Centro Clinico Nemo di Brescia per la cura delle persone affette da malattie neuromuscolari come la SLA, SMA e distrofie muscolari. Un motivo in più per non mancare. Per chi non dovesse trovarsi a Milano, la partita sarà trasmessa su ‘Sky’ ed in chiaro sul canale ‘TV8’.