Al via la nuova stagione: dirigenza, staff e calciatori a cena insieme domani sera

LAZIO CENA FUORI – Domani pomeriggio, alle ore 17:00, i ragazzi allenati da mister Inzaghi scenderanno in campo contro la Triestina per disputare la terza e penultima amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore. Al termine del match tutta la squadra biancoceleste, compreso staff e dirigenza, cenerà insieme presso il ristorante “Antiqva” di Auronzo di Cadore. Una tappa ormai fissa per la società capitolina, visto già il precedente dello scorso anno. Sarà l’occasione perfetta per celebrare, tuti insieme, l’inizio della nuova stagione calcistica.