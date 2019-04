Albania, Berisha: “Reja? Molto bravo, lavora anche psicologicamente e ripristina l’armonia di squadra”

LAZIO BERISHA REJA – Etrit Berisha, ex portiere biancoceleste e estremo difensore della Nazionale albanese, ha commentato l’arrivo in Albania di Edy Reja nel ruolo di ct: ecco le sue dichiarazioni.

SU REJA – “Ho avuto l’opportunità di lavorare con Reja per 6-7 mesi nella Lazio. Lui è molto bravo nell’organizzazione della difesa. Abbiamo imparato molto da lui e con il suo arrivo erano tornati anche i risultati positivi. La sua caratteristica più importante è il gioco difensivo, che si adatta alle nostre caratteristiche. L’ho incontrato un paio di giorni fa ed è ottimista, ha voluto fortemente allenare l’Albania. Una vittoria nella prossima partita ci aiuterebbe molto dal punto di vista del morale, ma aumenterebbe anche le possibilità di qualificarci in Europa. Reja non riorganizza soltanto la tattica, ma lavora anche psicologicamente e ripristina l’armonia della squadra. Spero che possa portarci a raggiungere i nostri obiettivi”.