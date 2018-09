ALBANIA. Panucci si affida a Strakosha in campo dal 1′

ALBANIA ISRAELE – Inseme alla Nazionale Italiana, anche l’Albania scende in campo questa sera contro l’Israele in occasione della neonata Uefa Nations League. Titolare a sorpresa il biancoceleste Strakosha, scelto dal ct Panucci a difesa dei pali fin dal 1′ minuto: l’estremo difensore della Lazio ha vinto il ballottaggio con Berisha, in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Veseli, Binaku; Basha, T. Xhaka; Gavazaj, Memushaj, Hyka; Guri. All. Panucci.

Israele (3-5-2): Haimov; Kapiloto, Habashi, Yeini; Dasa, Peretzm Natcho, Kayal, Twatha; Zahavi, Dabbur. All. Herzog.