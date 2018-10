ALBANIA, Strakosha convocato dal ct Panucci per le partite contro Giordania ed Israele

ALBANIA CONVOCAZIONI PANUCCI STRAKOSHA – L’errore al derby, seppur molto doloroso, non cancella un avvio di stagione più che positivo per Thomas Strakosha. Il portiere albanese è ormai un punto fermo anche della sua Nazionale, nella quale ha già collezionato 7 presenze. Il giovane potrà ulteriormente incrementare il suo score visto che il ct Panucci lo ha convocato per le prossime sfide contro Giordania ed Israele. La prima, in programma il prossimo 10 ottobre, sarà un’amichevole mentre quattro giorni dopo l’Albania volerà a Be’er Sheva per sfidare Israele in Nations League.

I CONVOCATI – Numerosa la rappresentanza di giocatori militanti in squadre di club italiani nell’Albania. Oltre a Strakosha, infatti, il ct Panucci ha convocato Berisha e Djimsiti (Atalanta), Hysaj (Napoli), Veseli (Empoli), Dermaku (Cosenza), Memushaj (Pescara), Ndoj (Brescia) e Vrioni (Venezia).