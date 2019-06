Alitalia, Lotito in cordata con Ferrovie dello stato e Delta Airlines

ALITALIA LOTITO – Nella giornata di ieri, è emersa la notizia dell’offerta formalizzata da Lotito per Alitalia. Secondo il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste sarebbe pronto ad entrare in cordata con Ferrovie dello Stato e Delta Airlines con una quota superiore al 20% per avviare il rilancio della compagnia aerea. La società italiana fattura 3 miliardi di euro l’anno e ne perde 450 milioni. Il presidente della Lazio ha chiedto un ruolo operativo, ed entro un mese saprà se la sua offerta verrà accettata o meno.