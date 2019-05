Allegri- Juve, è addio. Per la panchina spunta anche Inzaghi, Lotito: “Addolorato se si dimettesse, non si vince con i soldi”. Mercato, (ri)spunta Wesley

NEWS DELLA GIORNATA – È ancora tempo di festeggiare per la Coppa Italia, quindicesimo trofeo della Lazio. Dopo la bella vittoria contro l’Atalanta, la squadra capitolina si è confermata come l’unica in grado di spezzare il dominio Juventus. In attesa dell’incontro tra Lotito ed Agnelli per concordare data e ora della prossima Supercoppa, la dirigenza bianconera ufficializza che Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus.

INZAGHI PER IL POST ALLEGRI? – Tanti ora gli scenari che si aprono e che riguardano anche Inzaghi. Simone piace infatti a Paratici, e potrebbe dimettersi al termine della stagione nonostante la smentita di Lotito (“Inzaghi mai messo in discussione”). Per la Juventus quella del tecnico piacentino sarebbe l’opzione più semplice, ma troppo azzardata secondo Criscitiello di Sportitalia: “Con Inzaghi la Juve avrà da preoccuparsi“, ha detto il giornalista. Lotito, patron della squadra capitolina, ha rilasciato una lunghissima intervista in cui ha ammesso: “Sarei addolorato se Inzaghi si dimettesse, è uno di famiglia“.

CALCIOMERCATO – Con la stagione che si appresta a finire, è tempo di pensare al mercato. In casa Lazio torna ad orbitare il nome di Wesley, con l’agente che confessa: “Verrebbe con piacere.“

RELAX – In attesa di tornare a Formello domani, i biancocelesti si sono goduti un po’ di meritato relax: Correa (convocato con la Nazionale argentina) e Luis Alberto hanno assistito agli Internazionali di Tennis, mentre Immobile ha sfoggiato le sue doti da ‘ginnasta’ in compagnia della moglie Jessica e delle figlie.

IL RESTO DELLE NEWS – Acerbi recordman, l’Under 14 di Rocchi vince in finale contro la Romulea. Mihajlovic fa chiarezza su quanto successo prima di Atalanta–Lazio, i tifosi della Roma protestano contro la dirigenza: e sullo stadio spuntano presunte irregolarità.

Alessandra Marcelli