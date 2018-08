ANCELOTTI: “Dobbiamo essere preoccupati dopo la sconfitta con il Wolfsburg”. E sabato c’è la Lazio…

LAZIO NAPOLI WOLFSBURG – A pochi giorni dall’esordio in campionato contro la Lazio è arrivata un’altra sconfitta in amichevole per il Napoli di Ancelotti. Ieri infatti, i partenopei sono stati battuti 3-1 dai tedeschi del Wolfsburg, evidenziando allarmanti lacune difensive e un equilibrio in campo ancora tutto da trovare. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di SkySport proprio l’allenatore degli azzurri, dicendosi preoccupato per la prestazione della propria squadra, soprattutto sul piano difensivo.

SCARSO EQUILIBRIO – “Dobbiamo essere preoccupati perché la preoccupazione fa dare di più. Ero preoccupato dopo il Liverpool e questo ci ha permesso di far bene contro il Borussia Dortmund. L’aspetto psicologico è importante, oggi è stata una brutta partita. Sicuramente a livello difensivo abbiamo sofferto molto di più oggi. È stato un problema soprattutto di equilibrio”.

SUL NUOVO CAMPIONATO – “Si comincia per fare il massimo e dal mio punto di vista per dare il mio contributo e la mia esperienza per far sì che questo gruppo esprima le sue qualità che sono tante. Sono felice che inizi il campionato, ora si inizia a fare sul serio”.