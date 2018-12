Ancona, tragedia al concerto di Sfera Ebbasta: 6 morti, oltre 100 feriti

ANCONA CONCERTO MORTI – Sei ragazzi sono morti travolti durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona.

AGGIORNAMENTO ORE 5.10 – I fatti sono accaduti nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo: nel locale era in corso un concerto del trapper Sfera Ebbasta. Dalle prime informazioni sembra che a scatenare il panico sia stato l’utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. Almeno un centinaio, secondo fonti del 118, di cui una decina gravi, i ragazzi rimasti feriti. Nella discoteca, come riporta Ilfattoquotidiano.it, c’era un migliaio di persone. La tragedia sarebbe accaduta intorno all’1 di notte, fatali le lesioni e traumi da schiacciamento.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018