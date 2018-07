Anderson si presenta: “Voglio dimostrare il mio valore qui. West Ham club storico

LAZIO WEST HAM ANDERSON – Arrivato al termine di una lunghissima telenovela di calciomercato, Felipe Anderson si è presentato quest’oggi in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le prime parole ufficiali del neo acquisto del West Ham:

PREMIER LEAGUE – “È sempre stato un mio sogno giocare in Premier League. È senza dubbio uno dei campionati più difficili e competitivi del mondo e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore anche qui”.

LA SCELTA – “Accettare l’offerta del West Ham è stato molto facile. Il club ha una grandissima tradizione e la dirigenza mi ha fatto sentire importante fin dal primo momento. Il club crede in me ed è per questo che non ho avuto dubbi ad accettare questa nuova sfida”.

WEST HAM – “Ho sempre guardato la Premier League ed ho sempre seguito i grandi calciatori del West Ham come Carlos Tevez e Mascherano. Il West Ham è un club storico e il fatto di poter essere allenato da un allenatore come Pellegrini è per me uno stimolo in più”.