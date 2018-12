André Silva spinge il Siviglia: è lui l’uomo del giovedì

LAZIO SIVIGLIA EUROPA LEAGUE – Sarà la partita degli ex, ma i biancocelesti dovranno fare attenzione soprattutto ad André Silva, bomber portoghese che in Europa League dà il meglio di sé. E non solo lui…

NUMERI ANDRE SILVA – A Siviglia sembra aver trovato la sua dimensione ideale Andrè Silva, per il quale pare essere stato ritagliato su misura un 3-4-3 in cui gli vengono affiancati compagni del calibro di Escudero, Sarabia, Banega, Vasquez, Muriel o Ben Yedder. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il portoghese sta vivendo un momento magico in maglia biancorossa: se il Siviglia occupa secondo posto, a pari punti con l’Atletico Madrid ed a sole 3 lunghezze dalla capolista Barcellona, il merito è anche di André, che ha già segnato 8 reti in Liga, due di queste al Real Madrid. Inoltre, va sottolineato che, quando indossava la maglia rossonera, Silva ha realizzato 8 marcature, tutte in Europa League, competizione che sembra essere il suo habitat naturale, ma che lo è anche per il Siviglia, vincitore di 5 recenti) edizioni. La Lazio è avvisata.