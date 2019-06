Antinelli: “I tifosi pensano che io voglia male alla Lazio”

ANTINELLI LAZIO – “Certi tifosi sostengono che faccio parte di un complotto, di una sorta di Spectre che vuole il male della Lazio. Non sono interessati ai fatti, anzi li cancellano. Le campagne di odio vengono architettate anche con l’aiuto di qualche collega che lavora in strutture marchiate dal tifo”. Queste le parole di Alessandro Antinelli, giornalista Rai, che è intervenuto su La Repubblica. Il volto di Rai Sport su Twitter tempo fa attaccò alcuni tifosi della Lazio, ricevendo risposte dei followers biancocelesti di sdegno. I tifosi accusarono Antinelli di essere durissimo contro i laziali mentre di essere super partes in altre situazioni.