ARGENTINA. Icardi torna in Nazionale, tra i convocati c’è Correa

ARGENTINA CONVOCATI – Ritorno in Nazionale per Mauro Icardi. L’Argentina ha comunicato la lista dei convocati per le amichevoli contro Guatemala e Colombia. Assente Messi, mentre compare il neo acquisto della Lazio Correa: di seguito la lista completa.

Portieri: Romero, Rulli, Armani. : Romero, Rulli, Armani. Difensori: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagliafico, Kannemann, Franco, Di Placido, Bustos. Centrocampisti: Meza, Vargas, Cervi, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, Battaglia, Palacios, Martinez. Attaccanti: Pavon, Correa, Lautaro Martinez, Simeone, Icardi, Dybala.