Arsenal – Lazio 2-0. Inzaghi: “Sono soddisfatto, spero di recuperare tutti per il Borussia”

INZAGHI ARSENAL LAZIO – È un Simone Inzaghi soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Ecco le sue parole del mister:

PECCATO NON AVER SEGNATO – “Sono soddisfatto della buona gara che abbiamo fatto contro una squadra che tra sei giorni comincia il proprio campionato. Dobbiamo analizzare come mai non siamo riuscito a segnare, lo faremo, ma sono soddisfatto”.

ATTACCANTI E INFORTUNATI – “Avevo Rossi e Neto in panchina, ho preferito mettere dentro Neto ma Rossi sta facendo molto bene. Immobile sta bene ma con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo, spero di avere tutti gli infortunati già pronti per domenica prossima contro il Borussia Dortmund“