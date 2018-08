ARSENAL LAZIO TV – Sabato 4 agosto la Lazio sarà impegnata nell’amichevole di lusso contro l’Arsenal di Emery alla Friends Arena di Stoccolma. Sarà possibile seguire il match in diretta in tv su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, a partire dalle 20:00. In streaming il match sarà trasmesso sul sito dei Gunners, arsenal.com.