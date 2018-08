Arsenal – Lazio, Emery: “Possiamo sempre migliorare, i ragazzi imparano in fretta”

ARSENAL LAZIO EMERY – Dopo la vittoria di ieri a Stoccolma contro la Lazio per 2-0 il tecnico dell’Arsenal si è fermato a parlare con i giornalisti presenti, ecco le sue parole:

SPUNTI PER MIGLIORARE – “Ogni partita ci dà delle informazioni su come continuare a migliorarci. Abbiamo giocato con il 4-4-2 per provare questo modulo e testare la nostra mentalità, lo stile e le idee. Ma nel primo tempo non mi è piaciuto il possesso palla e il controllo del gioco. Per questo motivo nella ripresa sono passato a 3 in mezzo al campo. Penso che nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la gara, è questo il sistema migliore per i calciatori che ho a disposizione. Sono soddisfatto per la prestazione, perché i ragazzi stanno lavorando molto bene e imparano in fretta”.