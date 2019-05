Atalanta, Gasperini: “Chi parla di futuro adesso vuol dire che non ha più obiettivi”

ATALANTA INTERVISTA GASPERINI – Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti attorno alla figura di Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta, accostato a diverse big del calcio nostrano (su tutte Roma, Juventus ed in passato anche alla Lazio) ha voluto fare chiarezza sul suo futuro ai microfoni di Sky.

FUTURO – “A Bergamo sto vivendo emozioni uniche, prolungate da tre anni consecutivi. Il mio futuro? Chi parla di programmi ora vuol dire che non ha più obiettivi, noi invece li abbiamo ancora. Non è una cosa che mi riguarda in questo momento. Abbiamo obiettivi forti, siamo costretti a stare sul presente”.