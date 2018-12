Atalanta, il Papu Gomez: “Contro la Lazio match di spessore. Ecco chi temo”

ATALANTA PAPU GOMEZ – Dopo il 2-1 contro l’Eintracht, la Lazio vuole tornare alla vittoria. L’occasione sarà già lunedì, quando gli uomini di mister Inzaghi incontreranno l’Atalanta in trasferta. Intanto, il Papu Gomez ha parlato del match: ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO – “Gli scontri con la Lazio hanno sempre divertito e regalato parecchi gol, per cui su questo piano saremo presenti. Siamo intenzionati a fare più punti possibili da qui a maggio. Sappiamo che sarà difficile, perché la posta in palio è molto alta ma noi dobbiamo esprimerci al meglio e sappiamo bene qual è la strada da percorrere”.

LA GARA –“Sarà un match di spessore perché in campo si affronteranno due squadre vicine alla zona europea. È vero che gli uomini di Inzaghi non stanno attraversando un periodo brillante, ma noi non ci fidiamo. Non possiamo permetterci di affrontare squadre in difficoltà e di rilanciarle. Chi temo in particolare tra i biancocelesti? Semplice, Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Sono dei giocatori che quando sono al top spesso fanno male”.