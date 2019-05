Atalanta, l’ad Percassi: “Coppa Italia? Giocare la finale all’Olimpico motivo d’orgoglio. Gara che sarà ricordata”

ATALANTA PERCASSI – Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della prossima doppia sfida con la Lazio, prima in campionato poi in finale di Coppa Italia: ecco le sue dichiarazioni.

FINALE – “Coincidenza esaltante: giocare la finale all’Olimpico è già un motivo di orgoglio. Una partita che sarà ricordata a lungo, come quella col Malines. La passione della città è forse unica in Italia, come dimostrato in altre trasferte europee. E questa, comunque vada a finire, passerà alla storia”.