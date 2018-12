Atalanta-Lazio, domani alle 14.45 la conferenza di Inzaghi

ATALANTA LAZIO CONFERENZA INZAGHI – L’imperativo è uno: vincere. Nel posticipo della sedicesima giornata di campionato, la Lazio di Inzaghi affronterà a Bergamo l’Atalanta di Gasperini, in un match che la potrebbe dire lunga sulla corsa all’Europa. Il mister biancoceleste interverrà in conferenza domani, alle 14.45, dalla sala stampa di Formello per presentare la gara.