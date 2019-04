Atalanta-Lazio, Moggi: “A giocarsi la Coppa Italia saranno due squadre simili nel progetto sportivo ed economico”

COPPA ITALIA MOGGI – Il 15 maggio, Lazio ed Atalanta si affronteranno nella finale di Coppa Italia. Luciano Moggi, in un’intervista rilasciato a Libero ha parlato così delle due squadre.

ATALANTA LAZIO– “A giocarsi la Coppa Italia saranno Lazio e Atalanta, due squadre diverse nel rendimento, ma simili nella conduzione del progetto sia sportivo che economico. Che però arrivano in finale con percorsi diversi. La squadra romana, nonostante un’ incostanza di risultati, ha eliminato meritatamente il Milan. I nerazzurri invece hanno una costanza di rendimento non indifferente che li ha portati, oltre ad eliminare anche la Juve nel percorso di coppa, ad apparigliare il Milan al quarto posto della classifica. Se il rendimento attuale le differenzia, le due squadre si assomigliano però completamente nel progetto economico: presentano infatti entrambe attivi di bilancio. I due presidenti, Lotito e Percassi, sempre con i piedi per terra, fanno il passo per quanto è lunga la gamba. Ciò nonostante stanno sempre nelle posizioni della classifica che contano. La loro è una continua ricerca di nuove “speranze” da presentare e commercializzare, dopo averle ovviamente messe in evidenza nel campionato. E spesso riescono nell’intento, attraverso il fiuto di Tare e Sartori. Ed è da questo modus operandi che nasce la loro tranquillità economica, unitamente ai risultati sportivi”.