Atalanta-Lazio, Murgia e Lukaku a caccia delle 50 presenze in biancoceleste

LAZIO MURGIA LUKAKU– Sono stati tra i giocatori rivelazione dello scorso campionato biancoceleste. Alessandro Murgia e Jordan Lukaku si sono conquistati uno spazio importante nella Lazio, ma in questa stagione non sembrano riuscire a trovare la stessa continuità. I due, qualora dovessero scendere in campo contro l’Atalanta, raggiungerebbero però un importante traguardo: le 50 presenze in biancoceleste. La storia dei due ragazzi continua ad andare in parallelo: i tifosi, infatti, ancora ricordano con piacere la loro splendida azione che ha regalato un trofeo alla Lazio. Stiamo parlando della Supercoppa vinta nel 2017 contro la Juventus. La rete decisiva arrivò proprio grazie ad un assist del belga per il giovane azzurro. Giocatori giovani ma già importanti per il club. Il destino, delle volte, regala incroci curiosi. A Bergamo Inzaghi vuole tornare a vincere dopo sei giornate senza successi e chissà se lo spunto decisivo non arriverà proprio da questi piccoli ma grandi campioni.

Marco Barbaliscia