Attentato a via Amulio, caccia ad alcuni ultras di Roma ed Atalanta

ATTENTATO VIA AMULIO IRRIDUCIBILI – Il gesto compiuto in via Amulio 47, sede degli Irriducibili Lazio, lo scorso 6 maggio è un atto di terrorismo con ordigni esplosivi e, secondo gli inquirenti romani, si tratta di un derby più politico che calcistico. Sul posto, come viene riferito da Il Tempo, sono stati trovati residui di parti metalliche compatibile con un ordigno artigianale che confermerebbe quanto i residenti hanno raccontato alla Digos: una deflagrazione nella notte che avrebbe distrutto la saracinesca della sede.

LE IPOTESI – Nella mente degli inquirenti si sta facendo largo il pensiero che fosse una risposta a quanto accaduto prima di Milan-Lazio con lo striscione esposto a piazzale Loreto in favore di Mussolini. A Roma, invece,si percorre la strada ultras più vicini alla sinistra, forse anche quelli della Romae dell‘Atalanta. Al momento si tratta soltanto di ipotesi investigative.