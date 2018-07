AURONZO 2018. Inzaghi concede una pausa ai giocatori: domani giorno libero per tutti

LAZIO RITIRO AURONZO 2018 – Si è conclusa nel migliore dei modi la prima settimana di ritiro ad Auronzo per la Lazio: i biancocelesti, con un netto 14 a 0, hanno superato in amichevole la rappresentativa ‘Top11’ cadorina. Un test poco probante dal punto di vista tecnico ma che ha comunque potuto dare spunti interessanti a mister Inzaghi, soprattutto sul piano fisico: nessun giocatore si è risparmiato e tutti stanno dando il massimo. La settimana che attende la Lazio sarà più intensa della prima, con due amichevoli in programma rispettivamente mercoledì pomeriggio (contro la Triestina) e sabato (contro la Spal). Proprio per questo l’allenatore ha deciso di concedere una meritata pausa ai suoi ragazzi: domani l’intera squadra godrà di un giorno libero. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina.

Da Auronzo

Marco Barbaliscia