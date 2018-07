AURONZO 2018. Sessione autografi: Inzaghi urla “Sempre Forza Lazio”, Radu fa uno scherzo ai tifosi

SESSIONE AUTOGRAFI AURONZO 2018 – Terminato l’allenamento pomeridiano, alcuni giocatori della Lazio si sono diretti verso la zona autografi dove hanno accontentato i circa 100 tifosi biancocelesti presenti. Il primo ad arrivare è il mister Inzaghi, acclamatissimo dalla gente: “Sempre Forza Lazio” urla l’allenatore biancoceleste. Dopo di lui è il turno di Luis Alberto, seguito da Durmisi. Anche Radu si avvicina alla zona autografi, ma non prima di aver fatto uno scherzetto ai tifosi: il difensore ha fatto finta di salire sul pullman, per poi scendere e dirigersi verso i supporter biancocelesti. Come nei giorni passati, il giocatore romeno ha accontentato tutti i laziali presenti, dal primo all’ultimo. Anche Bastos si dedica ai tifosi, firmando autografi e concedendo selfie.