AURONZO. Domani doppia seduta d’allenamento alle 10:00 e alle 17:00

RITIRO AURONZO DOPPIA SEDUTA – Nonostante le fatiche del quarto giorno di ritiro, con la prima amichevole stagionale, i biancocelesti non si fermano e scenderanno in campo, anche domani, per una doppia seduta d’allenamento. In mattinata, come di consueto, i ragazzi di Inzaghi scenderanno sul prato dello Zandegiacomo alle ore 10:00 mentre l’allenamento pomeridiano è fissato per le ore 17:00.